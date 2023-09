De Sanctis: “Dia non convocato per Lecce, ecco perchè”

Durante la sua conferenza stampa, il direttore sportivo granata di Morgan De Sanctis si è espresso spiegando nel dettaglio la questione Dia. Ecco le sue parole:

“Dia non è stato convocato perchè, per atteggiamenti, ha dimostrato di non essere pronto per giocare a Lecce. Ognuno può dare la propria interpretazione“. L’attaccante ex Villareal aveva chiesto di essere ceduto al Wolverampthon nelle ultime ore di mercato, ma era ormai troppo tardi per lasciare i granata.

Foto: Instagram Salernitana