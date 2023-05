De Sanctis: “A luglio Dia sarà al 100% un giocatore della Salernitana”

“La prossima stagione Boulaye Dia sarà un giocatore della Salernitana“. Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha così parlato del centravanti: “Mi viene in mente il lavoro che abbiamo fatto quest’estate. Ci fu collaborazione con Villareal che percepì l’importanza del progetto della Salernitana. Oggi ci godiamo un campione vero, lo è dentro e fuori dal campo e i comportamenti sono di livello alto come le sue prestazioni. Abbiamo le condizioni contrattuali per trattenerlo, il primo luglio sarà al 100% un giocatore della Salernitana”.

Foto: Instagram Boulaye Dia