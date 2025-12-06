De Rossi: “Zaniolo è stato sfortunato, abbiamo perso alcuni giocatori per l’influenza. Vediamo se qualcuno recupererà”

06/12/2025 | 15:26:48

De Rossi ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Genoa e Udinese: “Abbiamo riportato l’umore all’altezza giusta – ha spiegato Daniele De Rossi-, ma dobbiamo ricordare che nonostante avessimo giocato per affrontarla nel migliore dei modi il nostro obiettivo sappiamo qual è, per questo non possiamo permetterci di demoralizzarci. Non si può dire quale sia la situazione due giorni prima della gara. Abbiamo perso qualche giocatore. Ci stiamo attaccando l’influenza. Lo stesso Ekhator ha corso un po’ oggi per sudare un po’, Sabelli, Malinovskyi anche Ekuban era acciaccato da questo punto di vista. Fatto un allenamento con tanti giocatori e saremo pronti per lunedì. Zaniolo ha fatto la scelta giusta andando in un’isola felice, metodica e organizzata. Mi fa piacere vedere che sta arrivando ai suoi livelli. E’ una bestia alla Norton-Cuffy. Il giocatore che ho conosciuto ha potenzialità pazzesche, un bravissimo ragazzo. Ho un bellissimo ricordo di Nicolò, prometteva una carriera a livelli diversi, è stato sfortunato con i problemi fisici. Importante che stia bravo lunedì, poi è un giocatore fortissimo. Ogni tanto dovevamo picchiarlo in allenamento perché era troppo forte. Io ho un bellissimo ricordo di Nicolò: le carriere hanno mille strade, mille segmenti, a volte si perde un po’ il passo”.

foto x genoa