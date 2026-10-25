De Rossi: “Wiafe? Ha sentito qualcosina, non erano crampi. Con la tribuna ho sbagliato io, non dovevo reagire”

25/10/2026 | 17:41:13

Le parole di De Rossi a Dazn: “Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Bijlow? Ha avuto qualche fastidio in settimana, pensavamo non potesse giocare e invece ha fatto una grande partita. Wiafe? Un risentimento all’adduttore ma quello vuol dire tutto e vuol dire niente. Pensavo fossero crampi ma penso che qualcosina ha sentito ma ora è presto per fare una diagnosi. Cosa è successo con la tribuna? Ho sbagliato io. C’era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma era come il discorso legato a Colombo. Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa. Poi c’erano gli altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore”.

foto x genoa