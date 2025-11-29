De Rossi: “Vittoria pesantissima. C’è da crescere e migliorare, ma il percorso è quello giusto”

29/11/2025 | 18:16:57

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Verona.

Queste le sue parole: “Tantissimo anche se non cambia nulla. Siamo consapevoli di non aver fatto un buon primo tempo ma questi ragazzi mettono in campo sempre una bella reazione. L’atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico ma nel primo tempo bisogna far meglio. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all’ultimo ci siamo abbassati tanto”. Vitinha e Colombo? “Penso che debbano cercarsi di più. Nel primo tempo la coppia era un po’ statica anche se poi ci hanno tirato fuori da un momento difficoltà. Questi giocatori hanno bisogno di fare assist e gol per avere abbracci da parte dello stadio”.

Hai lasciato spazio ai ragazzi. Tante emozioni perché ci tengo tanto al mio lavoro, allo staff, alla squadra e alla tifoseria. All’ultimo sono stato lucido perché mi sarebbe piaciuto andare sotto la gradinata ma è il momento dei giocatori”.

Non hai cambiato la squadra nel primo tempo con la squadra che ha comunque accelerato. “Il lavoro dell’allenatore sia preparare bene la partita. Se abbiamo fatto malino nel primo tempo è colpa mia. Parte del lavoro è anche analizzare quello che stava succedendo. Per me era una cosa non molto tattica ma di interpretazione nel far girare la palla. Quando c’è equilibrio di livello devi metterci qualcosa in più”.

Foto: Instagram De Rossi