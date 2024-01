De Rossi trova la seconda vittoria: Al Shabab battuto 2-1 con Joao Costa e Lukaku

La Roma vince l’amichevole infrasettimanale a Riyad contro l’Al Shabab. Decisive le reti del giovane Joao Costa e Romelu Lukaku, mentre per la squadra saudita è andato in gol Yannik Ferreira Carrasco. Confermata la difesa a quattro per De Rossi, con l’inserimento di tanti giovani, tra cui Costa andato a rete. Questa notte ci sarà il rientro nella capitale, poi testa alla gara contro la Salernitana.

Foto: Instagram AS Roma