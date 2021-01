De Rossi sul derby: “Oggi non saprei se scegliere di giocare o di vedere uno stadio pieno”

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, ha postato sui social una foto della Curva Sud in vista del derby di questa sera tra Lazio e Roma.

L’ex giallorosso su Instagram ha così scritto: “Mi mancano serate come questa. Se avessi la possibilità di esprimere un solo desiderio oggi sarei davvero combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno e la cornice che merita.

Non sarà mai una partita come le altre , non sarà mai una notte come le altre. Speriamo di poter tornare presto a godere di questo spettacolo dagli spalti (come l’anno scorso).

Forza Roma Mia.

Foto: Twitter Roma