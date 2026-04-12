De Rossi: “Sui campioni del 2006 sento luoghi comuni, Grosso ottimo sia da giocatore che da allenatore”

12/04/2026 | 16:05:37

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato anche in conferenza stampa dopo il successo contro il Sassuolo: “Due punti in più pesano. Dobbiamo affrontare Como, Milan, Atalanta, Fiorentina. Partita non simpatiche. E’ una vittoria gigantesca, non siamo salvi. Non c’è la matematica. Però anche per piacere personale siamo noi a farli e non stare a gufare la Cremonese o il Lecce. Dobbiamo fare i punti. Grosso? E’ una persona che ammiro per come ha gestito tutto. Soprattutto per quella valanga di notorietà dopo il 2006. Sento spesso quei luoghi comuni sui campioni del 2006, ma penso che Fabio sia la conferma che si può essere ottimi giocatori e ottimi allenatori”.

foto x genoa