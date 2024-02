De Rossi: “Successo meritato. Era il modo più bello per vincere. La corsa sotto la curva? Un ringraziamento allo stadio”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria in Europa League e il passaggio del turno.

Queste le sue parole: “È bello ricordare tutto. Penso che sia una vittoria meritata soprattutto per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. È stato un modo molto romanista per vincere e ci siamo scrollati di dosso un po’ di fatalismo che noi romanisti abbiamo. Pensiamo anche a cambiare pagina anche a cambiare pagina. Spesso vinciamo anche noi”

Svilar ha dimostrando grande carattere. “È precoce ed è forte. E’ un ragazzo sereno di testa, è supportato dalla squadra e da Rui Patricio che è un uomo meraviglioso. Per parare i rigori serve studio ma anche nervi saldi”

Su Pellegrini.“È giusto che ci sia il suo nome su questa serata bella, perché noi viviamo per queste serate, anche se è un po’ prestino per fare troppi festeggiamenti. Lui ha vissuto momenti complessi in cui è stato ingiustamente messo in discussione, quindi sono contento”

Cosa hai provato quando sei andato sotto la curva? “È un ringraziamento allo stadio. Non vorrei esagerare perché sono i sedicesimi, ma volevo ringraziare questa gente, hanno sollevato il pullman che sembrava che non toccassimo terra. Però devo trattenermi nel saltare sul cancello della Sud come facevo a 25 anni”

A che punto sei del tuo lavoro? “Sono stracontento per quello che vedo. Ci sono ancora tante cose da fare, anche dopo tanti anni che stai con una squadra. Adesso noi vogliamo dare dei concetti ai giocatori”

Non vincevate ai rigori all’Olimpico dal 2002 contro la Triestina. Ti ricordi chi ha tirato quel rigore?

“Me lo ricordo, quella nella mia testa era più importante di questa perché era la prima volta che li tiravo e dovevo decidere se tirare fuori gli attributi oppure guardare gli altri che li battevano. Stasera avevamo 6 giocatori pronti per battere e abbiamo dovuto lasciare fuori Angelino che volava tirare”