De Rossi stop in Coppa Italia: passa il Genoa e trova la Roma

Il Genoa si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblu di Blessin battono 1-0 la SPAL di De Rossi grazie a un rigore di Gudmundsson al 42′. Dopo una prima mezz’ora avara di emozioni eccezion fatta per un colpo di testa di Almici al 20’ che termina sul fondoì, il Genoa ha iniziato a fare la gara. Al 41’ l’episodio che cambia il corso del match con il mani in area di Moncini che genera il rigore trasformato impeccabilmente da Gudmundsson. Nella ripresa, i grifoni non riescono a chiudere la gara, la SPAL ci prova fino alla fine ma deve arrendersi.

Passa il Genoa che se la vedrà ora con la Roma all’Olimpico agli ottavi.

Foto: twitter Genoa