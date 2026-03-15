De Rossi: “Sto bene sia per l’amore che sento intorno, sia con i giocatori e la società. Io vicino al Verona? No, mai”

15/03/2026 | 15:18:50

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Sensazioni? Sono contento, i risultati fanno la differenza. Sto bene sia per l’amore che sento intorno, sia con i giocatori e la società. Venire qui non era facile, fossimo stati molli il Verona poteva ribaltarci. Il Verona è una squadra viva, la vittoria che hanno fatto a Bologna può averci aiutati a mantenere l’attenzione. Se i cambi hanno pagato oggi? I cinque cambi sono così, anche loro avevano cambi interessanti come Suslov e Belghali. Ma noi abbiamo messo belle frecce. Loro riuscivano a chiuderci bene, c’era vento, è entrato un giocatore che ha fatto una giocata diversa dalle altre. Io vicino al Verona? No, mai stato vicino. Zanetti e Sammarco sono miei amici e quando ci sono amici in panchina chiedo al mio procuratore di non chiamare. Poi se ci chiamano i club allora andiamo. Stimo particolarmente Sogliano, ogni volta che ci incrociamo litighiamo ferocemente, ma perché è come me”.

Foto: X Genoa