De Rossi: “Speravo che finisse così, sono qui per fare il mio lavoro. I ragazzi meritavano la vittoria”

08/03/2026 | 20:21:55

De Rossi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Genoa contro la Roma: “Speravo che finisse così perché, al di là di quello che è stato, e non è neanche il caso di ripeterlo, io sono qui per fare il mio lavoro. È un lavoro a cui tengo, in una piazza a cui sto iniziando a tenere tantissimo, con dei ragazzi che meritano di salvarsi. Questa squadra, questa società, questo club meritano di salvarsi e quindi non posso dare il 99%, ma devo dare tutto. Sono felice perché abbiamo fatto una partita di grande, grandissima intensità, di grandissimo impegno e di grandissima attenzione. I ragazzi sono stati veramente bravi. Se loro danno tutto quello che hanno dato oggi, io non posso dare un centimetro o un millimetro in meno, che sia la Roma o qualsiasi altra squadra avversaria. Onestamente è così che l’avevo immaginata ed è così che l’abbiamo preparata in questi giorni. Penso che domenica, che ha giocato dall’inizio, abbia fatto un’ottima partita, ma gli avevo detto che sarebbe entrato anche con i subentrati. Non è un caso che abbia segnato Vitinha, che è considerato da me e da tutti un titolarissimo. Questo è un gruppo di uomini per bene, di ragazzi molto professionali e meritano che venga riconosciuto quello che fanno. Tante volte quest’anno abbiamo disputato partite belle come questa e poi abbiamo preso gol all’ultimo secondo, magari su rigore o su episodi simili. Meritavano una gioia così e, soprattutto, ci servivano come il pane questi tre punti”.

