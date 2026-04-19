De Rossi: “Sono felice. Trasmettere coraggio è la primissima cosa che un allenatore cerca di fare”

19/04/2026 | 21:54:56

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Trasmettere coraggio è la primissima cosa che un allenatore cerca di fare. Quello che si vede in campo è esattamente ciò che un tecnico prova a dare ai suoi giocatori: sia a livello di scelte pratiche e tattiche, sia nella mentalità, nel modo di allenarsi e nella capacità di supportarsi a vicenda. Per questo motivo, sono veramente contento e orgoglioso che sia stato sottolineato questo aspetto del nostro gioco.”

L’elogio di un “maestro” che ha fatto la storia a Genova “Qui a Genova c’è stato un allenatore che ha aperto un paio di cicli importanti, ha avuto sempre il coraggio di spingersi in avanti e ha fatto la storia di questa piazza (il riferimento implicito è a Gian Piero Gasperini, ndr). È stato proprio lui a farmi uno dei primi complimenti, dicendo: ‘La squadra di De Rossi ha coraggio’. Per me significa tantissimo che un tecnico così apprezzato, qui e ovunque, mi faccia un elogio andando a toccare proprio quella specifica qualità.”

Foto: sito Genoa