De Rossi: “Siamo rimasti con i nervi saldi dopo essere andati sotto. Amorim? Posso imparare da lui, sta facendo un ottimo lavoro”

08/11/2026 | 18:33:26

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Milan. Queste le sue parole:

“La partita di oggi? Nel momento più difficile andando sotto senza meritarlo siamo rimasti con i nervi saldi rimanendo aggressivi senza subire il possesso palla del Milan. E’ stata fatta una partita seria, aggressiva e buona. Cosa ne penso del gioco di Amorim? Io posso imparare da lui. Gioca con un modulo che a me piace molto e lo fa mettendo molta qualità sugli esterni, cosa che anche in sede di mercato avevo provato a portare anche qui con le dovute possibilità. Mi piace come comunica, non ha mai tirato addosso la croce dei giocatori. Sta facendo un ottimo lavoro”.

Foto: X Genoa