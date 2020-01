De Rossi si ritira, la Roma lo saluta: “Grazie per così tanti incredibili ricordi”

Daniele De Rossi ha detto addio al calcio giocato. Il centrocampista italiano ha annunciato la sua decisione durante una conferenza stampa. E la Roma, il suo ex club (tra l’altro possibile destinazione futura dello stesso De Rossi in un ruolo da dirigente), lo ha salutato così su Twitter. “Una carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele”.

pic.twitter.com/0JqyucZAT6 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2020

Foto: Twitter ufficiale Roma