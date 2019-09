De Rossi si ferma: infortunio al tendine del ginocchio, a rischio il Superclasico

Il Boca Juniors è in apprensione per le condizioni di Daniele De Rossi. Il club argentino con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che l’ex capitano della Roma si è procurato una distensione al tendine del ginocchio destro durante l’allenamento odierno. Il centrocampista sarà sottoposto ad altri esami strumentali per avere un quadro più chiaro della situazione, ma De Rossi rischia seriamente di saltare il Superclasico di Coppa Libertadores del prossimo 1° ottobre.

Parte médico

De Rossi: distensión isquiotibial derecho. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) September 20, 2019

Foto: Twitter ufficiale Boca