Il Boca Juniors abbraccia Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è sbarcato nelle scorse ore a Buenos Aires per iniziare la sua nuova avventura in Argentina. E proprio in questi minuti, come rivela Olè, lo stesso De Rossi, in compagnia di Burdisso, sta visitando la “Bombonera”, storico impianto del Boca, con la maglia xeneize addosso.

Foto: Olè