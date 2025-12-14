De Rossi: “Possiamo migliorare e dare fastidio alle grandi squadre, un giorno potremo batterle”

14/12/2025 | 20:36:31

Al termine di Genoa-Inter, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Grifone: “Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei giocatori, non hanno mollato sul risultato di 2-0 contro una squadra come l’Inter che ti palleggia sempre in faccia. L’Inter è molto forte e lo sapevamo, dovevamo essere perfetti e siamo stati vicini alla nostra perfezione attuale. Migliorando la gestione della palla in futuro potremo metterle più in difficoltà queste grandi squadre. Abbiamo provato a essere subito aggressivi, se li lasci giocare te li porti dentro l’area e ti possono fare gol in qualsiasi momento, poi lo hanno fatto lo stesso perché tu puoi essere aggressivo ma loro intanto ti escono. Fa ridere dirlo, ma eravamo partiti bene, belli aggressivi e mi stava piacendo l’atteggiamento. Un po’ di scoramento c’è stato, il secondo gol sembrava averla chiusa, ma questa è una squadra che a squadre più pronte di noi hanno fatto 4-5 gol. Bene essere rimasti in partita e riaprirla anche. Dobbiamo palleggiare, la voglia di essere così aggressivi mi ha fatto pensare di mettere Ellertsson che ha fatto un’ottima partita. Dobbiamo renderci conto che queste partite un giorno le vinceremo forse quando gestiremo meglio la palla”.

