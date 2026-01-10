De Rossi: “Pavlovic? L’arbitro deve fare qualcosa in più. Loro volevano vincere ma per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti”

10/01/2026 | 14:10:34

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“La buca scavata da Pavlovic a San Siro? L’arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel’ho detto. Lui mi ha risposto che l’ha ammonito ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi. Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c’era nessuna buchetta. L’atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto ma per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L’arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio ma non non siamo gli ‘scemi del villaggio”.

Foto: X Genoa