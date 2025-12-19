De Rossi: “Palladino tecnico capace, ha lavorato sull’aspetto mentale dei giocatori”

19/12/2025 | 18:00:05

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Ho sentito qualche intervista di Palladino e dei giocatori. Ha lavorato molto sulla testa. È un allenatore capace e quando subentra deve lavorare su questo aspetto. La mente è il primo aspetto da toccare. Non penso che ad inizio campionato la mente abbia più importanza, all’inizio puoi scegliere i calciatori e puoi dare il tuo credo. Se subentri prendi quello che erediti dall’allenatore precedente e dal direttore sportivo. Come cercare di aggiustare un vestito già pronto”.

Foto: sito Genoa