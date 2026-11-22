De Rossi: “Osmajic? Prima sei gol li faceva in dodici mesi. Mi sono innamorato di lui quando l’ho visto in un video”

22/11/2026 | 17:37:31

Le parole del tecnico del Genoa Daniele De Rossi in conferenza stampa: “Abbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo, in fase difensiva 100%, in fase offensiva si poteva fare meglio. I 5000 tifosi che sono venuti qui? Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. Osmajic? Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti, io e Diego ci siamo innamorati di lui quando lo abbiamo visto in un video ma era uno che sei gol li faceva in 12 mesi e sta stupendo da questo punto di vista. Ora stanno iniziando a mettere su di lui due difensori e dovremo trovare più spazi tra le linee”.

foto x genoa