De Rossi: “Oggi ci siamo ripresi i punti persi con l’Udinese, era una partita da pareggio”

12/04/2026 | 15:19:40

De Rossi ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo: “Ci sono state sostituzioni che non ci aspettavamo, un po’ di confusione. Abbiamo perso gran parte dell’intervallo a calmare gli animi. Meritavamo più quella che oggi. Avevamo fatto bene tutta la partita anche con l’Udinese, forse oggi ci siamo ripresi quei punti persi immeritatamente. Era più da pari, ma è una vittoria di importanza vitale per noi. Ekuban è estroverso, a Messias fai fatica a farlo parlare. Ma quando gli entri dentro ti dà tantissimo, umanamente e calcisticamente”.

foto x genoa