De Rossi: “Norton-Cuffy sta bene, ha davanti un futuro luminoso. Non siamo salvi, a Marassi voglio una bolgia”

19/03/2026 | 11:46:18

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese: “Non si può andare alla sosta senza un risultato positivo perché non siamo ancora salvi. Il ‘Ferraris’ è un fattore di cui ho sempre parlato più per conoscenza esterna. Deve essere così anche domani ma non esiste uno stadio che faccia gol. Norton Cuffy? Sta bene. Sabelli contro la Roma ha fatto troppo bene per tenerlo fuori. Lui, come gli altri, è ‘vittima’ delle scelte che faccio in base a ciò che vedo. Ma è un giocatore dal futuro brillante e luminoso. Quando le cose vanno bene divento un po’ molesto ma non posso immaginare una squadra che entra in campo e non faccia una partita con intensità come abbiamo fatto con Torino e Roma. Dobbiamo trasformare lo stadio in una bolgia vera, domani più che mai”.

foto x genoa