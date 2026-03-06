De Rossi: “Norton-Cuffy e Otoa? Stanno meglio, abbiamo fiducia. Baldanzi tornerà presto”

06/03/2026 | 14:30:56

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro la Roma. Queste le sue parole:

“Norton-Cuffy e Otoa? Si stanno allenando in questo momento. Onestamente non ho ben capito se saranno convocati ma la notizia positiva è che stanno meglio. Abbiamo fiducia. Baldanzi non ci sarà sicuramente ma anche lui lascia ben sperare. Norton-Cuffy e Otoa si sono allenati sul campo. Dobbiamo capire per Brooke se e quanti rischi dobbiamo prenderci. Potremo essere anche prudenti nonostante stia abbastanza bene. La partita d’andata con la Roma? E’ stata la nostra peggior partita da quando sono qui, al netto degli errori che sono stati commessi anche in altre partite e al netto della forza dell’avversario. Il valore della Roma è assoluto, a noi è mancata la reazione. Abbiamo giocato contro squadre che ci hanno messo sotto come Napoli o Atalanta ma la reazione c’è sempre stata. Lì un pochino abbiamo mollato. Non sarà una partita come le altre ma sto facendo il callo a questa situazione e sono concentrato sui punti da portare a casa. E’ un piacere giocarla in casa questa partita perché l’ultimo ricordo che ho del ‘Ferraris’ e di uno stadio in festa e caldo vicino alla squadra. Le condizioni di Baldanzi? Lo abbiamo perso non per tantissimo tempo. E’ un infortunio muscolare, non è una recidiva ma una costante. Dobbiamo prendere le dovute precauzioni, tornerà presto. Ha portato qualcosa a questo gruppo sia fuori che dentro il campo, spero sia un pilastro”.

Foto: X Genoa