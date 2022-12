De Rossi non decolla, il Modena sbanca a Ferrara in 10 con un gran gol di Falcinelli e Marsura (3-2)

Termina 2-3 la partita tra Spal e Modena. La squadra di De Rossi nonostante quasi 60 minuti in 10 contro 11 compie numerosi errori che danno fiducia agli ospiti. Il Modena ora sale al decimo posto e si avvicina sempre di più ai playoff.

Partita dalle grande emozioni fin dai primi minuti di gioco. Al 35′ rosso diretto per Diaw per reazione e la partita del Modena e da subito in salita. Nonostante la differenza numerica è la squadra di Tesser a passare in vantaggio grazie ad una autorete di La Mantia. Nella ripresa a partire forte è la Spal. Al 58′ trova il pareggio con Moncini, che riceve il cross di Tunjov e di testa schiaccia alle spalle di Gagno. Il Modena risponde però subito presente, Falcinelli con un doppio passo si libera dalla marcatura e scarica un sinistro potentissimo sotto il sette. 2-1 Modena. Nel finale succede di tutto, tante decisioni difficili per Miele in un clima non semplice. La Var prima toglie un rigore alla Spal e poco dopo annulla un gol al Modena. Al 93′ gli ospiti firmano il terzo gol con una rete su rigore di Marsura che freddo sotto porta non sbaglia. Inutile la doppietta di Moncini al 97′.

Foto: logo Modena