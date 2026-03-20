De Rossi: “Mondiale? C’è chi è pronto a festeggiare in caso di mancata qualificazione. Serve più coesione”

21/03/2026 | 00:10:01

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, parlando anche dei playoff della Nazionale per la qualificazione al Mondiale.

Queste le sue parole: “Il gruppo azzurro è coeso e unito, ma mando un messaggio a tutto il resto dell’Italia che non so quanto sia dispiaciuto se l’Italia non riesce a qualificarsi per il Mondiale. Forse solo i bambini. Oggi sono uscite le convocazioni e ho letto un mare di chiacchiere, parole, polemiche e invece dovremmo fare tutti il tifo per questa squadra anche perché la rosa a disposizione è più che sufficiente per battere le prossime avversarie. Ognuno di noi deve portare un granello di sabbia per conquistare questo Mondiale. Io sono stato all’interno del gruppo azzurro sia nel momento più bello di tutti, il successo del 2006 , sia in alcuni dei peggiori con le mancate qualificazioni e credo che serva un po’ più di coesione per centrare l’obiettivo”.

Foto: Instagram personale