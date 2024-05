De Rossi: “Mi sono riappropriato della mia casa. Contento di essermi dimostrato all’altezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa: “Sono contento, non di essere arrivato sesto, ma di essermi dimostrato all’altezza. Ho vissuto serate che non dimenticherò mai. Il derby, le notti europee…Mi sono riappropriato della mia casa. Fin quando non sono rientrato non avevo capito quanto mi mancasse. Senza entrare nel discorso della media punti abbiamo fatto un percorso interessante. Ci siamo ritrovati a tirare il collo ai ragazzi fino alla fine con un calendario che si concentrava in quella parte lì con tante gare difficili. Siamo abbastanza stanchi, la stagione ha chiesto tanti ai ragazzi. Sono soddisfatto per tante cose”.

Foto: Instagram Roma