De Rossi: “Lo stadio mi ha emozionato, mi voglio far travolgere da questo amore a suon di punti”

09/11/2025 | 18:30:18

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa al termine del match con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se era la partita che mi aspettavo? Era la partita che avevo chiesto. Dobbiamo lavorare tantissimo ma si riparte dalla consapevolezza che dobbiamo fare tanto e che in partita abbiamo lottato con i denti contro una squadra molto forte. Le mie prime impressioni? Lo stadio lo conoscevo, l’atmosfera pure. Mi ha emozionato. Poi ero teso. Non era facile staccarmi dalla Roma ma non voglio vivere queste esperienza in maniera fredda, mi voglio far travolgere da questo amore a suon di punti”.

Foto: X Genoa