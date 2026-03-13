De Rossi: “La squadra ha lavorato bene. Baldanzi lo valutiamo giorno dopo giorno”

13/03/2026 | 11:47:39

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Come arriva la squadra fisicamente? Sono a buon punto. Hanno lavorato bene. Ci sono situazioni al limite come Baldanzi o come qualche altro giocatore che ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Tommaso lo valutiamo giorno dopo giorno ma abbiamo lavorato bene sul Verona e su quanto siano vivi. Il lavoro è stato sia fisico che mentale. Cosa ha portato la gara contro la Roma? Dire serenità mi fa paura, ma ti dà quella leggerezza in più per lavorare bene e forte. Senza quello stress che a volte è nocivo. Poi ti dà tre punti in più che ti fa vedere il futuro in maniera diversa. Ti dà convinzione. Se siamo una squadra aggressiva e ordinata diventiamo una squadra difficile per chiunque. La stessa aggressività e attenzione la dobbiamo utilizzare a Verona”.

Foto: X Genoa