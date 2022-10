De Rossi: “La squadra ha dato tutto. Avrò tempo per tornare a Roma su una panchina o sull’altra”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Daniele De Rossi, tecnico della SPAL, ha così analizzato la sconfitta di misura col Genoa ai sedicesimi di Coppa Italia: “Non so se la squadra ha fatto vedere il mio carattere, ho visto una squadra encomiabile che ha dato tutto. Ci sono tante cose che devo sistemare ma dal punto di vista umano e professionale mi fanno ben sperare perchè l’impegno non manca mai”. Infine, il tecnico ha risposto così alla domanda sul mancato incrocio con la Roma agli ottavi a causa dell’eliminazione: “Mi dispiace aver perso, abbiamo degli obiettivi chiarissimi a partire da sabato. Dobbiamo tirare fuori la testa, avrò tempo per tornare a Roma su una panchina o sull’altra”.

Foto: Instagram SPAL