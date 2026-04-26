De Rossi: “La squadra ha avuto il giusto atteggiamento. Felice per l’Ostia Mare in C”

26/04/2026 | 18:32:45

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi giocatori dopo il ko contro il Como.

Le sue parole. “Prima del loro primo gol abbiamo avuto un’occasione con Vitinha, poi quella dove abbiamo intercettato il passaggio del portiere e siamo scivolati. Abbiamo avuto le nostre occasioni, loro le loro. I dettagli fanno la differenza. Contro queste squadre devi riuscire a fare gol quando ti capita, ma i ragazzi hanno fatto una prestazione di cui essere orgogliosi”.

Oggi è mancata un po’ di qualità e freddezza “Diciamo di si. Il numero di palle che tu recuperi è direttamente proporzionale alla qualità dell’avversario. Loro sono riusciti a giocare anche con la nostra pressione. Non è facile stare a questi ritmi per 90 minuti, anche perché arriva un momento in cui il Como ti fa girare. L’hanno fatto con la Roma, con l’Inter, la Juventus, ma penso che a livello di occasioni sarebbe potuta finire anche in pareggio oggi. E credo che questa possa dire tanto in merito alle partite che facciamo”.

Quanto è importante avere la possibilità di lavorare a un progetto? “Penso che gli investimenti servano ed aiutano al nostro calcio ad essere piacevole, ma devono essere associati alle idee, vedi il Como. Le idee e la continuità sono importanti, giocatori, dirigenti e giocatori che si conoscono. Diventare un tutt’uno con l’ambiente, ed anno dopo anno, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, di rendere la squadra più forte, o almeno provarci”.

Le hanno detto il risultato dell’Ostia Mare? “Me l’hanno detto, ed era quello sbagliato. Sono entrato nello spogliatoio ed ho avuto quella notizia lì. È bello per Ostia che lo merita”.

Foto: sito Genoa