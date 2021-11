De Rossi: “La Roma non deve far stufare Mourinho. Per l’Italia sono fiducioso, conosco il gruppo”

Daniele De Rossi ha parlato dell’Italia e della situazione in casa Roma. Ecco le parole rilasciate a Sky Sport: “All’Italia non servono consigli: a Wembley, contro sessantamila tifosi inglesi indemoniati, è andata sotto e ha fatto la sua partita. Quanto a rigori non è un momento semplice, ma lunedì gli azzurri scenderanno in campo per vincere la partita. Ho grande fiducia, perché ho avuto il privilegio di vivere questo gruppo da dentro“.

Sull’errore di Jorginho: “Jorginho è imprescindibile, gli ultimi rigori non sono andati bene ma sono cose che si sistemano all’interno dello spogliatoio. Totti in un anno ne sbagliò tre-quattro, i rigoristi vanno sopra queste cose“.

Sulla Roma: “La Roma sarà soddisfatta a fine stagione se non avrà fatto stufare anche Mourinho, che è uno dei più forti allenatori in circolazione. Al di là del fatto estetico, lo Special One è uno dei cinque-sei più forti di sempre. Io ho la Roma nel cuore ma è meglio vederla da fuori adesso, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho“. Sulla lotta scudetto: “Napoli e Milan sembrano stare abbastanza meglio delle altre. Credo rientreranno in corsa un po’ tutte anche se Roma, Inter, Lazio e Juve sono staccate a oggi“.

Foto: Twitter Vivo Azzurro