De Rossi: “La Roma è nel mio cuore. Ma ho lavorato per non avere distrazioni”

08/03/2026 | 17:34:58

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Roma è un posto del mio cuore, ma ho lavorato sul non farmi distrarre da quello che è stato il mio passato per fare bene il mio lavoro attuale. Al Ferraris non è difficile sentirsi a casa per come ti trascinano i tuoi tifosi”.

Sulla Roma: “La Roma gioca tantissimo su aggressione e ripartenze, dobbiamo essere bilanciati. Mister Gasperini non lo disorienti facilmente, oggi volevo una squadra che avesse l’approccio giusto. Una squadra forte deve saper vincere partite come col Torino, ma anche riconoscere i meriti degli avversari e prepararsi in un altro modo”.

Foto: Instagram personale