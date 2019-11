De Rossi: “Indossare questa maglia è un onore e voglio giocare ancora un po’”

Negli ultimi 25 minuti della sfida contro l’Union de Santa Fe è tornato in campo Daniele De Rossi. Il giocatore del Boca Juniors era fermo dal 1° settembre. A fine partita, l’ex centrocampista della Roma ha parlato cosi del suo futuro: “Quando uno ha 36 anni ogni giorno è giorno di decisioni. Voglio capire come sto fisicamente. Oggi penso di stare molto bene, ma un mese fa avrei detto il contrario. Se sto bene, questo è un posto dove amo giocare. Non sto pensando di andare altrove o in un’altra squadra. Indossare questa maglia è un onore e voglio giocare ancora un po’. Sto bene qui e vorrei ringraziare il presidente e Nicolás Burdisso per avermi portato qui. Sarò grato a loro per tutta la mia vita perché mi piace ogni giorno stare qui al Boca”.

Foto: Profilo Twitter Boca