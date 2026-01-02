De Rossi: “Il VAR? 15 anni fa speravo che la moviola in campo potesse risolvere tanti problemi. Invece…”

02/01/2026 | 16:40:08

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha toccato anche il tema del VAR nel corso della conferenza stampa della vigilia contro il Pisa.

Rocchi ha riconosciuto il rigore su Ostigard. “Intanto non è un errore dell’arbitro. Io dalla panchina ho visto solo un parapiglia. L’arbitro magari era posizionato meglio di me ma era una cosa difficile da vedere. 15 anni fa avrei detto che se ci fosse stata la tecnologia certi errori verrebbero cancellati. Il VAR è uno strumento che dovrebbe difendere noi e gli avversari ma ogni tanto non ci difende. Può succedere. A bocce ferme la spiegazione un po’ mi disturba, sentirmi dare spiegazioni fantasiose sull’angolo di quanto fosse piegato il braccio o quanto fosse piegata la mano. Penso che la Roma avrebbe vinto comunque, l’arbitro, a parte quello, ha fatto una bella partita. Forse avrebbe cambiato qualcosina ma facciamo finta che non avrebbe cambiato nulla”.

Foto: Instagram personale