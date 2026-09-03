De Rossi: “Il Como è una big ormai. Ma tutte le squadre si possono battere”

03/09/2026 | 18:44:59

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Le sue parole: “Il Como è la squadra che è cresciuta di più negli ultimi anni, è stata una sorpresa per tutti, non per il valore ma per la crescita che ha avuto. E’ una partita difficile. Il Como la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato. Poi tutte le squadre si possono battere. In casa l’anno scorso ce la siamo giocata ma gli episodi non sono stati amici in quell’occasione. Sono una squadra forte, dobbiamo però essere consapevoli che siamo forti noi e possiamo metterli in difficoltà”.

Foto: sito Genoa