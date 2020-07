De Rossi: “Il Boca? Esperienza incredibile ma breve. Vorrei tornarci da allenatore”

Terminata l’esperienza al Boca Juniors, Daniele De Rossi è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia degli Xeneizes ai microfoni di “La Nacion“. Queste le parole dell’ex giallorosso che ripercorre l’avventura alla Bombonera: “Ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca oltre che come turista. Di Buenos Aires mi manca tutto, e mi dispiace perché mi dicono che in Argentina la situazione è molto complicata. I bambini sono più felici qui, oltre al fatto che mio figlio Noah continua a cantare le canzoni del Boca e continua a parlare di Buenos Aires. Ma qui hanno i loro nonni, i loro amici, i loro cugini. Potrei essere l’ultimo della lista come prossimo allenatore, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Burdisso che avrebbe iniziato la mia carriera di allenatore in fondo al club. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione col club ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. Mi sono detto: “Non ho lasciato nulla da calciatore, voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore”. La vittoria del campionato? Sono felice se qualcuno pensa a me come uno che possa aver dato loro una gioia, ma non ho fatto quasi nulla. Me ne rendo conto, ne sono molto consapevole. Il titolo è stato vinto dai miei compagni di squadra in campo e sono stato molto contento per loro.

“È stata un’esperienza incredibile – termina De Rossi – molto breve, troppo breve per quello che volevo fare, ma molto intensa, molto forte. Non ero abituato a cambiare posto, figuriamoci paese. E la prima volta che lo faccio, vado dall’altra parte del mondo, dove nessuno mi conosceva. Ho scelto comunque di andare ed ero felice. Ma mi mancava la mia figlia maggiore, aveva bisogno di me”.

Foto: twitter Boca