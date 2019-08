De Rossi: “Il Boca è un grande club, mi permetterà di giocare a livelli seri”

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club. L’esordio per l’ex romanista arriverà presumibilmente il 13 agosto, quando il suo Boca affronterà l’Almagro in Coppa d’Argentina: “Perché sono qui? Per la passione che ho per questa società da quando sono piccolo, la motivazione che ho quando gioco a calcio e la passione che provo per questo sport a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nel modo che piace a me”.

Foto: Twitter Boca Juniors