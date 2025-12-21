De Rossi: “I ragazzi sono stati super. Il gol nel finale ci ha spezzato il cuore”

21/12/2025 | 23:53:22

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Da Genoa abbiamo fatto gli altri 89 minuti. Bisogna essere orgogliosi della prestazione e del club. Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Bisogna essere lucidi e il gol finale ci ha spezzato il cuore. Sono fiero del cuore dei miei ragazzi, ma non è una novità. Ma anche dell’organizzazione che abbiamo avuto”.

Dopo l’espulsione non hai tolto una punta. “Succede perché ha un attaccante che fa anche il centrocampista e il terzino. Quando hai tanti giocatori che hanno grande cuore e grande corsa, soprattutto Vitinha, ti lasciano tranquillo. Mi dà fastidio aver perso per loro. Meritavano di uscire con un punto che valeva dieci”.

Hai consolato Sommariva nel finale. “Voi lo sapete cosa vuol dire fare il terzo portiere, non giocare mai e allenarsi con quella voglia e attenzione ai dettagli? Gli episodi sono anche la parata su Zalewski e le volte che ci ha fatto uscire con la palla. Era tanto che non si metteva i guanti per una partita ufficiale. Non lo consolavo ma lo stavo ringraziando”.

Questo Genoa sembrava rappresentasse De Rossi e il “Ferraris”. “Se mai dovesse fare un video per essere preso da un ds ci mettere 89 minuti di questa partita perché non c’è niente di bello per un allenatore avere dei giocatori che ti rappresentano in tutto per tutto con attenzione e con i dettagli. Sono stati identici a come intendo io lo sport. Sono orgoglioso di quella partita”. Sommariva bravo con i piedi. Bene anche Otoa e Marcandalli. “Sono contento che si analizzi la partita con prestazioni dei singoli ma queste prestazioni si fanno in 11. Otoa e Marcandalli sono stati impeccabili come anche Vasquez. Per Alessandro dobbiamo mettere a posto qualcosa ma lui ha un potenziale di cui non ci rendiamo conto. Stesso discorso per Sebastian che non giocava da tanto tempo. Sono stato contento di lui come di tutti gli altri”.

Come sta Thorsby? “Abbiamo giocato in 9 e mezzo. Gli è uscita la spalla e penso sia rientrata. E’ la cosa più dolorosa che possa capitare. Era dolorante sul lettino ma non saprei dirti”.

Lo schema su corner che ha generato la parata di Carnesecchi? “E’ un modo di partire più che uno schema. Il problema che il pallone è andata lunga ed è andata come è andata”.

Ti aspettavi tutto questo dopo l’espulsione? “Ero fiducioso di quello che potevamo fare ma sai che in cuor tuo è un po’ compromessa. A fine primo tempo ho ringraziato i ragazzi dicendo che se avessimo continuato così avremmo avuto occasioni e le abbiamo avute. L’Atalanta ha battuto settimana scorsa il Chelsea ma noi siamo stati perfetti. Me l’aspettavo ma sono stupito positivamente dall’atteggiamento dei giocatori”.

La prossima gara sarà speciale per te. “E’ un’altra partita importante per noi. Dobbiamo fare punti. Rappresenta qualcosa di gigante per me il posto dove andremo a giocare ma la prepareremo con freddezza”.

Foto: Instagram personale