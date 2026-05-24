De Rossi: “Ho un contratto, la voglia è quella di rimanere al Genoa”

24/05/2026 | 23:18:41

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta contro il Lecce, parlando del futuro.

Le sue parole: “Ci immaginavamo questo ambiente anche se la loro pressione iniziale ci ha sorpresi. Pensavamo che venissero a prenderci più piano e dovevamo essere più pronti ad andare in verticale. Nel secondo tempo abbiamo fatto il massimo. non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Ringrazio anche i giovani che sono entrati e che per tutto l’anno si sono impegnati e hanno corso come muli pur sapendo che non sarebbero stati nemmeno convocati”. E sul proprio futuro, De Rossi aggiunge: “E’ auspicabile che resti io e i giocatori. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Io sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere…”.

Foto: X Genoa