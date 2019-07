Olè: “De Rossi ha firmato con il Boca Juniors fino al 2021”. Ma il club…

Daniele De Rossi ha iniziato la sua avventura con il Boca Juniors. L’ex capitano della Roma ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo lega al club argentino, il tutto condito da foto e video divulgati dagli Xeneizes sui propri account social. Ma dall’Argentina in queste ore arriva un’importante indiscrezione: secondo quanto riferito dal noto quotidiano Olé, De Rossi avrebbe firmato con il Boca un contratto fino al 2021, e non della durata annuale come invece annunciato dal club.

Foto: Twitter ufficiale Boca Juniors