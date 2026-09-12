De Rossi: “Gli episodi non ci hanno sorriso. Non sono d’accordo che la squadra non abbia personalità”

12/09/2026 | 17:51:05

Daniele De Rossi in conferenza stampa dopo il pareggio del suo Genoa contro il Frosinone.

Le parole del tecnico: “Non sono d’accordo che la squadra non abbia personalità. Non mi sembra giusto dire così. E’ una squadra che ha fatto la sua partita e nel primo tempo meritava di andare in vantaggio. Non abbiamo fatto il solito gioco ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Oggi gli episodi non ci sono girati a favore, fa parte del momento. Dobbiamo andare avanti ma dire che la squadra non ha personalità mi sembra molto ingeneroso. Nel primo tempo penso che avremmo dovuto fare tre gol. Siamo aperti alle critiche, ma noi abbiamo un’identità ben precisa che crescerà in base a certi giocatori che sono arrivati da poco e hanno poco minutaggio”.

Foto: Sito Roma