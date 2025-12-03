De Rossi: “Giocare in 10 contro l’Atalanta diventa sempre difficile. Poche squadre hanno una rosa così ampia”

03/12/2025 | 18:20:30

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Cosa è successo nonostante la buona partenza? Mi sono piaciuti molto nel primo tempo: ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare considerando anche che poi è venuta fuori l’Atalanta. Ha pesato molto l’espulsione ed è chiaro che diventa tutto più difficile. Serviva l’intensità giusta, ma dall’altra parte bisognava far rifiatare qualcuno: non abbiamo sottovalutato la partita. Giocare in 10 contro l’Atalanta diventa sempre difficile, anche nell’analisi dei singoli: ora riguarderò la partita per capire dove il Genoa ha sbagliato. La rinascita dell’Atalanta? L’Atalanta ha una rosa importante e che può giocare anche in Champions League tranquillamente: loro sono molto forti. Poche squadre come l’Atalanta hanno una squadra così ampia”.

Foto: X Genoa