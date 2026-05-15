De Rossi: “Futuro? Non mi ha cercato nessuno, la mia priorità è il Genoa. Baldanzi? È un giocatore da cui ripartire al 100%”

15/05/2026 | 15:16:09

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Milan. Queste le sue parole:

“Come preparare una partita quando si scopre all’ultimo quando si disputerà? Si prepara con un po’ di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressioni, non vogliono aggiungerne altre. Futuro? Non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualche volta a dirvi qualche bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa. Baldanzi? Tommaso è arrivato già infortunato. Si è rifatto male sull’infortunio avuto a Roma e quando arrivi in un posto che sei infortunato e ci metti il trasloco, le visite, il cambio di metodologia ci sta un po’ di mancanza di continuità e presenza. Abbiamo visto il suo storico, ha avuto un po’ di infortuni. Non entro in merito nelle difficoltà nel riscattarlo ma è un giocatore da cui ripartire al 100%”.

Foto: X Genoa