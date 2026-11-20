De Rossi: “Frendrup è un giocatore importante, per fortuna nessuno se ne accorge. Domani non so se giocherà, ma sta meglio”

20/11/2026 | 17:37:43

Daniele De Rossi ha parlato così in conferenza stampa, partendo da Frendrup: “È un giocatore tanto importante e purtroppo a volte non ruba l’occhio perché non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante. Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via. Oggi farà un provino. Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio, ma aveva fatto un allenamento che non era stato molto impegnativo dal punto di vista dei movimenti e delle cose che a lui danno fastidio in questo momento. Quindi oggi riproverà. Vasquez ancora non l’ho visto. Che io sappia è stata una scelta e non ho nessuna notizia di infortunio, di dolore, di fastidi. Per Vasquez è un discorso un po’ diverso. Quello che disturba ogni volta sono questi voli transoceanici che possono lasciare delle scorie. Per questo noi ai nazionali lasciamo, quando possibile, sempre un giorno in più di riposo cercando di fargli recuperare anche un po’ di tempo con le famiglie”.

foto x genoa