De Rossi: “Faremo di tutto per passare il turno in Coppa Italia”

02/12/2025 | 19:10:59

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Siamo molto motivati ad affrontare un avversario come l’Atalanta e misurarci in una competizione come la Coppa Italia. Noi ci crediamo. Faremo di tutto per passare il turno nel rispetto dei sacrifici che compiamo ogni giorno, delle ambizioni di una società che punta a crescere e dei tifosi che ci seguiranno in tanti anche in questa trasferta feriale e ai quali va il nostro grazie. La vittoria con il Verona è stata importante sotto tanti aspetti: sul piano del gioco e della personalità sappiamo che possiamo alzare la qualità del fraseggio, trovare soluzioni più efficaci e assumerci maggiori responsabilità nella conduzione. Lavoriamo sodo per migliorare queste e altre prerogative, ma posso solo ringraziarlo il mio gruppo per la disponibilità che evidenzia in ogni frangente. Sono orgoglioso di allenare una squadra con calciatori come i nostri e sono sicuro che chi scenderà in campo a Bergamo interpreterà al meglio il nostro spirito”.

Foto: Instagram De Rossi