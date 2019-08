De Rossi fa il suo esordio alla Bombonera e il Boca vince 2-0

L’esordio di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Jr è stato degno di Oscar: battesimo di fuoco in Copa Libertadores con gol segnato e poi sconfitta finale quando l’ex capitano della Roma era ormai stato sostituito. L’esordio alla Bombonera, invece, non ha avuto risvolti negativi. Questa notte gli Xeneizes hanno sconfitto per 2-0 l’Aldosivi in campionato grazie alle reti di Tevez e Salvio e De Rossi ha disputato dal primo all’ultimo minuto della partita. Giocare in quello stadio è stato un fattore importante nella decisione del 36enne di salpare verso l’America, e la prima volta è andata molto bene. Oltre alla vittoria, all’ex giallorosso, da subito beniamino dei tifosi del Boca, sono stati dedicati cori e striscioni.

Foto: twitter Boca Jr.