De Rossi: “El Shaarawy non è ancora in condizione. Puczka è in crescita”

18/09/2026 | 20:30:46

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su El Shaarawy: “Stiamo valutando di farlo giocare in un’altra posizione perché non è ancora in condizione. Con me alla Roma ha fatto il suo migliore campionato da quinto. Non è nella sua condizione fisica migliore. Otoa e Puzcka soluzioni a sinistra? Se giochiamo a tre dietro sì. Puczka? E’ in crescita. Sta cercando di interpretare questo ruolo con applicazione incredibile. La gara col Sudtirol lo poteva anche agevolare perché il campo aperto lo stimoli un po’ meno”.

foto x genoa