De Rossi: “Ekhator? Cresce a vista d’occhio. Tra qualche anno varrà decine di milioni di euro”

30/04/2026 | 16:45:07

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, a margine della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Atalanta, ha parlato di qualche singolo e di Ekhator.

La sua analisi: “Ognuno ha i suoi limiti e i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, è un ragazzo ben voluto da tutti. Fisicamente ha una forza selvaggia, grande elasticità ed esplosività. Sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero tutto questo. Sa muoversi, attaccare lo spazio e gestire la velocità. Deve avere continuità, avere organizzazione tattica difensiva. Sta lavorando tantissimo. Tra qualche anno varrà decine e decine di milioni di euro”.

L’Atalanta è una partita da Colombo? “Non lo so se è una partita da Colombo. Dobbiamo fare una partita che vada a giocare sulle loro caratteristiche, che non sono lontane dalle nostre anche se lo giocano da dieci anni. Noi lo stiamo facendo da qualche mese, credo lo stiamo facendo bene. Quando giochi partite come queste serviranno qualità fisiche. Colombo può essere un’arma, ogni partita è una partita da Colombo. Ha sempre risposto alla grande”.

Foto: sito Genoa