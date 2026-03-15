De Rossi: “È una gara importantissima. Ci aspettiamo una squadra forte che ha disperato bisogno di punti”

15/03/2026 | 12:23:03

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“È una gara importantissima come tutte le partite di questo campionato, l’abbiamo visto nell’ultima nostra uscita contro la Roma. Lo stesso Verona ha fatto punti contro il Bologna. Noi siamo pronti a preparati alla partita e ci aspettiamo una squadra forte che ha disperato bisogno di punti. I punti forti dell’Hellas? Hanno individualità importanti ed è una squadra che si sa chiudere bene e sa ripartire in modo pericoloso. Orban, Bowie e Harroui sono giocatori importanti e anche chi parte dalla panchina può creare problemi”.

Foto: X Genoa